как узнать оксиды?их валентность и ещё раядом цифры как узнать?
Химия
как узнать оксиды?их валентность и ещё раядом цифры как узнать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оксиды- бинарные соединения, один из которых обязательно кислород(О) валентность кислорода постоянная-II, в соединениях индексы могут быть разными! как уже было сказано, на втром месте стоит кислород
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