На распродаже со скидкой 70% продается платье по цене 1620 рублей. Какова цена платья до распродажи? Ответ дайте в рублях. 

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если платье продается со скидкой 70%, то само платье получается сейчас стоит 1620 руб, т.е. 30% от начальной цены. найдем сколькорублей приходится на 1%: 1620/30=54 (рубля на 1%) чтобы узнать цену до распродажи, возьмем сумму за один процент умножим на 100% и так мы узнаем цену до распродажи... 54*100=5400 руб. Ответ: цена платья до распродажи 5400 рублей