постоянные признаки глагола 1) 2) 3) 4) непостоянные признаки глагола 1 2 3 4 5

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постоянные признаки глагола 1) 2) 3) 4) непостоянные признаки глагола 1 2 3 4 5
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Гость:
непостоянные: наклонение, род, время, число, лицо постоянные: вид(совершенный, несовершенный) переходность возвратность спряжение
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