при какаих значениях параметра *a*   уравнение умеет единственное решение    (x-a)*log2 (3x-7)=0    

Алгебра
при какаих значениях параметра *a*   уравнение умеет единственное решение    (x-a)*log2 (3x-7)=0    
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совокупность: x - a = 0 log2(3x-7) = 0 решим второе уравнение: 3x - 7 = 1 3x = 8 x = 8/3 Единственное решение будет тогда, когда x - a = 0 не будет иметь решений, либо будет иметь единственное решение 8/3. Т.к. x -a = 0 всегда имеет решение, то: x = a = 8/3 Ответ: 8/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Внутри треугольника АВС взята точка Д так что угол ВДА= углу ВДС , угол ДАС=углу ДСА.Докажите что треугольник АВС равнобедреный  
Ответить
Химия
Смесь пропана и метиламина общим объёмом 11,2 л (н.у.) сожгли в избытке кислорода. Продукты сгорания пропустили через избыток известковой воды. При...
Ответить
Алгебра
найти площадь треугольника, стороны которого равняются 13дм, 14дм, 15дм.
Ответить
Геометрия
Равнобедренный треугольник АВС с углом А, равным 30 градусов,вписан в окружность. Найти градусную меру меньшей из дуг АС??
Ответить
Алгебра
скорость велосипедиста на первой половине пути была на 3 км.ч больше чем скорость во второй половине пути !С какой скоростью велосипедист проехал в...
Ответить