при какаих значениях параметра *a* уравнение умеет единственное решение (x-a)*log2 (3x-7)=0
Алгебра
при какаих значениях параметра *a* уравнение умеет единственное решение (x-a)*log2 (3x-7)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совокупность: x - a = 0 log2(3x-7) = 0 решим второе уравнение: 3x - 7 = 1 3x = 8 x = 8/3 Единственное решение будет тогда, когда x - a = 0 не будет иметь решений, либо будет иметь единственное решение 8/3. Т.к. x -a = 0 всегда имеет решение, то: x = a = 8/3 Ответ: 8/3
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