решение задачи; в течение дня первые 2 ч рабочий вытачивал по 12 деталей в час, следующие 3 ч - 10 деталей, а последние 3 ч - по 7 деталей в час. Сколько деталей в среднем выточил рабочий за 1 ч в этот день

Математика
решение задачи; в течение дня первые 2 ч рабочий вытачивал по 12 деталей в час, следующие 3 ч - 10 деталей, а последние 3 ч - по 7 деталей в час. Сколько деталей в среднем выточил рабочий за 1 ч в этот день
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  12+12+10+10+10+7+7+7=75 общее кол-во деталей за день 75:8=9.375  ответ 9.375 деталей 
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