Помогите!!!!!!!! Из приведенного ниже перечня веществ выпишите в 2 столбика физические и химические явления: испарение воды, гниение листьев, образование облаков, ржавление железа, свечение нити накаливания в электолампочке, по...
Химия
Помогите!!!!!!!! Из приведенного ниже перечня веществ выпишите в 2 столбика физические и химические явления: испарение воды, гниение листьев, образование облаков, ржавление железа, свечение нити накаливания в электолампочке, подгорание пищи на расколённой сковородке, протухание яйца, горение бенгальских огней.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
физические явления - это явления, при которых наблюдается изменение вещества из одного агрегатного состояния в другое Химические явления - это явления, при которых наблюдается образование новых веществ. (они сопровождаются выделением газа, образованием осадка, выделением теплоты, появлением света и запаха и т.д.) ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ испарение воды образование облаков ХИМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ гниение листьев ржавление железа свечение нити накаливания протухание яйца горение бенгальских огней подгорание пищи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Угол при вершине,противолежащей основанию равнобедренного треугольника,равен 150 градусов.Площадь треугольника равна 1.Найти боковую сторону.
Геометрия
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!! весь инет обшарила, никак не могу понять((((! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! даны три неколлинеарных вектора a в с . ...
Математика
Математика
решение задачи; в течение дня первые 2 ч рабочий вытачивал по 12 деталей в час, следующие 3 ч - 10 деталей, а последние 3 ч - по 7 деталей в час. С...