Помогите!!!!!!!! Из приведенного ниже перечня веществ выпишите в 2 столбика физические и химические явления: испарение воды, гниение листьев, образование облаков, ржавление железа, свечение нити накаливания в электолампочке, по...

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физические явления - это явления, при которых наблюдается изменение вещества из одного агрегатного состояния в другое Химические явления - это явления, при которых наблюдается образование новых веществ. (они сопровождаются выделением газа, образованием осадка, выделением теплоты, появлением света и запаха и т.д.) ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ испарение воды образование облаков ХИМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ гниение листьев ржавление железа свечение нити накаливания протухание яйца горение бенгальских огней подгорание пищи