Найти массу осадка, полученного при вз-и 22,2 г CaCl2 и р-ра, содержащего AgNO3. Кто решит, помимо пунктов, получит печеньки.
Химия
Найти массу осадка, полученного при вз-и 22,2 г CaCl2 и р-ра, содержащего AgNO3. Кто решит, помимо пунктов, получит печеньки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AgCl- осадок 22,2/111=0,2 моль 0,2*2=0,4 0,4*143,5=57,4
Гость:
2AgNO3+CaCl2=2AgCl+Ca(NO3)2 AgCl-осадок M(CaCl2)=111г/моль n(CaCl2)=22.2г/111г/моль=0,2 моль n(CaCl2)=2n(AgCl) M(Agcl)=143,5г/моль m(AgCl)=143,5г/моль*0,4 моль=57,4г
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