Найти массу осадка, полученного при вз-и 22,2 г CaCl2 и р-ра, содержащего AgNO3. Кто решит, помимо пунктов, получит печеньки.

Химия

Найти массу осадка, полученного при вз-и 22,2 г CaCl2 и р-ра, содержащего AgNO3. Кто решит, помимо пунктов, получит печеньки.

Автор: Гость