C6H6 Cl2 KMnO4 Глюкоза --- х1 -- х2 --------- x3 ---------- x4 ---------- x5 AlCl3 FeCl3 H2SO4 Надеюсь, что понятно
Химия
C6H6 Cl2 KMnO4 Глюкоза --- х1 -- х2 --------- x3 ---------- x4 ---------- x5 AlCl3 FeCl3 H2SO4 Надеюсь, что понятно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С6H12O6 = 2C2H5-OH + 2CO2 C2H5OH + HCl = C2H5Cl + H2O C2H5Cl + C6H6 = C6H5-C2H5 + HCl C6H5-C2H5 + 3Cl2 = C2H5-C6H2(Cl)₃ + 3HCl 5C2H5-C6H2(Cl)₃ + 12KMnO4 + 18H2SO4 = 12MnSO4 + 6K2SO4 + 5CO2 + 28H2O + 5C6H2(Cl)₃-COOH Mn⁺⁷ + 5e = Mn⁺² C⁻² - 5e = C⁺³ C⁻³ - 7e = C⁺⁴
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