Стороны оснований правильной четырехугольной усеченной пирамиды равны 4м и 2м , а ее высота 3м. Вычислите площадь диагонального сечения усеченной пирамиды.

Геометрия

Стороны оснований правильной четырехугольной усеченной пирамиды равны 4м и 2м , а ее высота 3м. Вычислите площадь диагонального сечения усеченной пирамиды.

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