Стороны оснований правильной четырехугольной усеченной пирамиды равны 4м и 2м , а ее высота 3м. Вычислите площадь диагонального сечения усеченной пирамиды.
Геометрия
Стороны оснований правильной четырехугольной усеченной пирамиды равны 4м и 2м , а ее высота 3м. Вычислите площадь диагонального сечения усеченной пирамиды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
высота трапеции = высота пирамиды. ((4v2+2v2)/2)*3= 9*(корень из 2-х)
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