За какое время 3 дм кубических воды нагреют от 20 градусов С до кипения электрокипятильником, если напряжение в сети 220 В, сопротивление нагревателя кипятильника 55 Ом? КПД кипятильника 60 %.
Физика
За какое время 3 дм кубических воды нагреют от 20 градусов С до кипения электрокипятильником, если напряжение в сети 220 В, сопротивление нагревателя кипятильника 55 Ом? КПД кипятильника 60 %.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найти время t ? 3*20= 60% / 100% *55*220 * t t= 3*20/ 60% / 100% *55*220 =121 c = 2 мин
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