За какое время 3 дм кубических воды нагреют от 20 градусов С до кипения электрокипятильником, если напряжение в сети 220 В, сопротивление нагревателя кипятильника 55 Ом? КПД кипятильника 60 %.

Физика

За какое время 3 дм кубических воды нагреют от 20 градусов С до кипения электрокипятильником, если напряжение в сети 220 В, сопротивление нагревателя кипятильника 55 Ом? КПД кипятильника 60 %.

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