діалог на тему компютер це користь чи шкода

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З дитячих років ми звикаємо до захоплюючих комп’ютерних ігор, ми вчимося читати, писати, малювати, не відходячи від екрана; відразу дивимося фільми, слухаємо музику. Наші батьки за допомогою цієї машини становлять і передають документи, пишуть ділові листи, спілкуються з колегами. Сучасні досягнення дозволяють швидко зв’язуватися за допомогою Інтернету з будь-якою крапкою земної кулі й дізнаватися про усім саму нову інформацію. Користь від комп’ютера величезна. Але останнім часом учені й медики стали всі частіше говорити про те, що це не так безпечно для здоров’я людей. комп’ютерні ігри так захоплюють, що ми забуваємо про багатьох інших справах, турботах, обов’язках і, немов зачаровані, продовжуємо дивитися на екран, стискаючи в руці «мишку? У такі хвилини ми зовсім не замислюємося про те, що екран комп’ютера – це сильне випромінювання, небезпечне для зору. Довгі годинники, проведені біля цієї машини, можуть викликати головний біль, утому й нездужання.