Каким способом образовано слово ПОГОНИТСЯ?

Русский язык
Каким способом образовано слово ПОГОНИТСЯ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
приставочным способом: ПОГОНИТСЯ - ГОНИТСЯ
Гость:
Слово ПОГОНИТСЯ образовано приставочным способом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Дан параллелограмм с острым углом 60градусов. Определить отношение длин сторон, если отношение квадратов длин диагоналей 19/7 
Ответить
Қазақ тiлi
діалог на тему компютер це користь чи шкода
Ответить
Физика
За какое время 3 дм кубических воды нагреют от 20 градусов С до кипения электрокипятильником, если напряжение в сети 220 В, сопротивление нагревате...
Ответить
Русский язык
(Люди...СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!Решается оценка между 4-5 ПОЖАЛУСТА НАПИШИТЕ СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ"На чем основывается духовная связь между предками и потомс...
Ответить
Математика
сколько в треугольной и четырёхугольной призме вершин граней и рёбер
Ответить