На примере гомологического ряда предельных углеводородов проиллюстрируйте переход  количественных изменений в качественные

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Предельные углеводороды (неразветвленного строения): 1) метан; 2) этан; 3) пропан; 4) бутан; 5) пентан; 6) гексан; 7) гептан; 8) октан; 9) нонан; 10) декан. С увеличением молекулярной массы последовательно возрастают температуры плавления и кипения углеводородов. Температуры плавления и кипения увеличиваются с молекулярной массой и длиной главной углеродной цепи При нормальных условиях неразветвлённые алканы с CH4 до C4H10 — газы; с C5H12 до C13H28 — жидкости; после C14H30 — твёрдые тела. Температуры плавления и кипения понижаются от менее разветвленных к более разветвленным. Так, например, при 20 °C н-пентан — жидкость, а неопентан — газ. газообразные алканы горят бесцветным или бледно-голубым пламенем с выделением большого количества тепла.