нужно сделать фонетический разбор слов: сталь,сетка,кот,эмаль.

сталь - 1 слог; с- [c] - согл., тв., глух. т -[т] - согл., тв., глух. а -[а] - гласный, ударный л - [л'] -согл., мягк., звонк. ь ---- ____________ 5 букв, 4 звука сет-ка - 2 слога; с- [с']- согл., мягк., глух. е - [э] - гласный, ударный т- [т] - согл., тв., глух. к - [к] - согл., тв., глух а - [а] - гласный, безуд. ______________ 5 букв, 5 звуков кот - 1 слог к - [к]- согл., тверд, глух. 0 - [о]- гласный, ударный т - [т] - согл, тв., глух __________ 3 буквы, 3 звука э-маль - 2 слога э - [э]- гласный, безуд. м - [м]- согл, тв., звонк. а - [а] - гласный, ударный л - [л'] -согл, мягк., звонк. ь ---- __________ 5 букв, 4 звука

Гость: Гость:

Сталь(стал,) - 1 слог с (с) - согл,глух,парн.,тверд. т (т) - согл.,глух.,парн.,тверд. а (а) - гласн.ударн. л (Л,) - согл.,звонк.,непарн.,мягк.,парн. ь - нет звука 5 б. 4 зв. сетка (с,этка) - 2 слога с (с,) - согл.мягк.,парн.,глух.,парн. е (э) - гласн. ударн. т (т) - согл.,глух.,парн.,тверд.,парн. к (к) - согл.,глух.,парн.,тв., парн. а (а) - гласн. безударн. 5.б.5.зв. кот (кот) -1 слог к (к) - согл.,глух.,парн.,тв.,парн. о (о) - гласн. ударн. т (т) - согл.,тв.,парн.,глух. парн. 3.б.3.зв. эмаль (эмал,) - 2 слога э (э) - гласн.,безуд. м (м) - согл.,звон.непарн.,тверд.,парн. а (а) - гласн.,ударн. л (л,) - согл.,зв.,непарн.,мягк.,парн. ь -----нет звука 5.б.4.зв.