Подскажите плиз на завтра нужно решить!!!!!!!!!!! Даны вещ-ва: цинк, раствор серной кислоты, оксид меди(2), вода, гидроксид кальция, оксид углерода(4). Какие из них будут взаимодействовать между собой? Напишите уравнения реакци...
Химия
Подскажите плиз на завтра нужно решить!!!!!!!!!!! Даны вещ-ва: цинк, раствор серной кислоты, оксид меди(2), вода, гидроксид кальция, оксид углерода(4). Какие из них будут взаимодействовать между собой? Напишите уравнения реакции и образующиеся вещ-ва!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) серная кислота будет реагировать с гидроксидом кальция Н2SO4+Ca(OH)2=CaSO4 + 2H2O 2) серная кислота будет реагировать с цинком H2SO4 + Zn = ZnSO4 + H2 3) вода будет реагировать с оксидом углерода (4) H2O + CO2 = H2CO3 (угольная кислота)
Гость:
CO2+H2O=H2CO3(угольная кислота) CuO+H2SO4=CuSO4+H2O (образуется сульфат меди(2) и вода) H2SO4+Ca(OH)2=CaSO4+2H2O(сульфат кальция и вода) H2SO4 + Zn =ZnSO4 + H2(сульфат цинка и газ водород)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
На примере гомологического ряда предельных углеводородов проиллюстрируйте переход количественных изменений в качественные
Геометрия
Сторона AB прямоугольной трапеции ABCD ( угол D - прямой ) образует с основанием AD угол, равный 45 градусов. Высота трапеции равна ее меньшему осн...
Английский язык
Пожалуйста грамотно переведите текст. I always wanted to work.I had dreams of earning my own money and I had ambitions.So after my GCSEs i left sc...
Русский язык