Подскажите плиз на завтра нужно решить!!!!!!!!!!! Даны вещ-ва: цинк, раствор серной кислоты, оксид меди(2), вода, гидроксид кальция, оксид углерода(4). Какие из них будут взаимодействовать между собой? Напишите уравнения реакци...

Химия

Подскажите плиз на завтра нужно решить!!!!!!!!!!! Даны вещ-ва: цинк, раствор серной кислоты, оксид меди(2), вода, гидроксид кальция, оксид углерода(4). Какие из них будут взаимодействовать между собой? Напишите уравнения реакции и образующиеся вещ-ва!

Автор: Гость