Кит съедает 80 кг корма ежедневно , Дельфину требуется 560 кг на 28 дней , а акуле - 280 кг на неделю , Сколько всего килограммов корма потребуется всем животным на неделю ,,,,

Математика

Кит съедает 80 кг корма ежедневно , Дельфину требуется 560 кг на 28 дней , а акуле - 280 кг на неделю , Сколько всего килограммов корма потребуется всем животным на неделю ,,,,

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