Кит съедает 80 кг корма ежедневно , Дельфину требуется 560 кг на 28 дней , а акуле - 280 кг на неделю , Сколько всего килограммов корма потребуется всем животным на неделю ,,,,

Математика
Кит съедает 80 кг корма ежедневно , Дельфину требуется 560 кг на 28 дней , а акуле - 280 кг на неделю , Сколько всего килограммов корма потребуется всем животным на неделю ,,,,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80х7=560кг 560:28=20кг 20х7=140кг 560+140+280=980кг Ответ:980кг
Гость:
1)80*7=560кг-киту на неделю. 2)560:28=20кг-дельфину на 1 день. 3)20*7=140кг-дельфину на неделю. 4)560+140+280=980кг корма-всем животным на неделю.
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