Нужно сделать фонетический разбор слова:Полустанок!
Русский язык
Нужно сделать фонетический разбор слова:Полустанок!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
полустанок: "полу"-приставка "стан"-корень "o"-суффикс "к"-суффикс и нулевое окончание
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