В окружность с радиусом R, вписан правильный треугольник. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник. (с решением).

Геометрия
В окружность с радиусом R, вписан правильный треугольник. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник. (с решением).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=a3/√3 a3=P/3  ⇒  R=(P/3)/√3 P=a+b+c   ⇒  R=(a+b+c)/3/√3  
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