В окружность с радиусом R, вписан правильный треугольник. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник. (с решением).

Геометрия

В окружность с радиусом R, вписан правильный треугольник. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник. (с решением).

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