чем интересна земля маки? что сразу может насторожить читателя?
Литература
чем интересна земля маки? что сразу может насторожить читателя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высокая густая поросль деревьев - маки.Это родина пастухов и еще тех, кто не в ладах с правосудием. Конечно, это обстоятельство сразу настораживает , тем более дальше Мериме пишет о том, что если убили человека - бегите в маки, там вы най дете надежное убежище.
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