чем интересна земля маки? что сразу может насторожить читателя?

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Высокая густая поросль деревьев - маки.Это родина пастухов и еще тех, кто не в ладах с правосудием. Конечно, это обстоятельство сразу настораживает , тем более дальше Мериме пишет о том, что если убили человека - бегите в маки, там вы най дете надежное убежище.