Стороны треуг. 9,10,17 см.Из вершины меньшего угла треуг.восстановлен перпендикул. к его плоскости.Растояние от вернего конца перпендик. до меньшей стороны равна 10 см.Найти длинну перпендикуляра.

Геометрия
Стороны треуг. 9,10,17 см.Из вершины меньшего угла треуг.восстановлен перпендикул. к его плоскости.Растояние от вернего конца перпендик. до меньшей стороны равна 10 см.Найти длинну перпендикуляра.
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