1. Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые. а) Столбы (1) поддерживающие соломенную крышу (2) подгорели. б) Поддерживающие соломенную крышу (3) столбы подгорели. в) Подгорели (4) поддерживающие соломен...

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1. Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые. а) Столбы (1) поддерживающие соломенную крышу (2) подгорели. б) Поддерживающие соломенную крышу (3) столбы подгорели. в) Подгорели (4) поддерживающие соломенную крышу столбы. 1) 1, 2, 3, 4; 2) 1, 2, 3; 3) 1, 2, 4; 4) 1, 2. 2. Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые. Он (1) кажется (2) уже ушел. Он (3) кажется (4) помолодевшим. 1) 1, 2, 3, 4; 2) 2, 3, 4; 3) 3, 4; 4) 1, 2. Писать только номер задания и цифру Например: №1- 1

Автор: Гость