На одном складе было в 2,5 раза меньше овощей, чем на второй. После того как на первый склад завезли 180 т овощей, а на второй 60 т, овощей на обоих складах стало поровну. Сколько тонн овощей было на каждом складе первоначально?
Математика
На одном складе было в 2,5 раза меньше овощей, чем на второй. После того как на первый склад завезли 180 т овощей, а на второй 60 т, овощей на обоих складах стало поровну. Сколько тонн овощей было на каждом складе первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 склад : x 2 склад: 2,5*x __________ x+180= 2,5*x + 60 120 = 1,5x x=80 - на первом складе 2,5x=2,5x*80 = 200 - на втором складе
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