Составьте формулы оснований, образованных метталами: литием, магнием, медью (валентность 1 и 2), цинком марганцнм (валентность 2), хромом (валентность 2 и 3). Дайте название этим веществам
Химия
Составьте формулы оснований, образованных метталами: литием, магнием, медью (валентность 1 и 2), цинком марганцнм (валентность 2), хромом (валентность 2 и 3). Дайте название этим веществам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
LiOH, Mg(OH)2, CuOH, Cu(OH)2, Zn(OH)2, Mn(OH)2, Cr(OH)2, Cr(OH)3, гидроксид лития, гидроксид магния, гидрокисд меди 1, гидоксид меди 2, гидроксид цинка, гидроксид марганца 2, гидроксид хрома 2, гидроксид хрома 3
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