Составьте формулы оснований, образованных метталами: литием, магнием, медью (валентность 1 и 2), цинком марганцнм (валентность 2), хромом (валентность 2 и 3). Дайте название этим веществам

Химия

Составьте формулы оснований, образованных метталами: литием, магнием, медью (валентность 1 и 2), цинком марганцнм (валентность 2), хромом (валентность 2 и 3). Дайте название этим веществам

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