верно ли одицова поняла,что базаров её любит?на какие эпизоды вы сослались бы???(10-12 предложений)

Гость: Гость:

Прости заранее, что не напишу эпозидов, поскольку книга далеко. Но в целом дело обстоит так: Одинцова поняла, что Базаров ее любит, только тогда, когда лицом к лицом столкнулась с его признанием. Она, очарованная личностью Базарова, не хотела замечать, более того, она не хотела определять как-то те чувства, которые испытывала к нему, а уж тем более те чувства, кои он к ней испытывал. Она находила интересным общение с ним, они видела в нем умного человека, увлеченного. А так как все его идеи противоречили любви и романтики, она и не замечала по началу, что он влюблен в нее. Поверила она этому, когда он лично ей признался. А убедилась она в этом, когда он, на смертном одре, пригласил ее к себе. Советую найти тот эпизод(в конце), когда они сидели в гостиной и Базаров признался ей в любви, поцеловав, в после уехал прочь.