нужно сделать фонетический разбор слов:Перрон!Полустанок!
Русский язык
нужно сделать фонетический разбор слов:Перрон!Полустанок!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пер-рон-2 слога (удар на о) п-[п]-согл, мягк (парн) глух(парн) е-[и]-глас, безуд р-[р]-согл, тв (парн) сон(непарн) р-- (вторая Р не слышится) о-[о]-глас, удар н-[н]-согл, тв (парн) сон (непарн) _________________ 6 б., 5 зв., по-лу-ста-нок-4 слога п-[п]--согл, тв (парн) глух(парн) о-[о]-глас, безуд л-[л]--согл, тв (парн)сон(непарн) у-[у]-глас, безуд с-[с]--согл, тв (парн) глух(парн) т-[т]--согл, тв (парн) глух(парн) а-[а]-глас, безуд н-[н]--согл, тв (парн) сон(непарн) о-[о]-глас, уд к-[к]--согл, тв (парн) глух(парн) ___________________ 10б., 10зв.
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