рассказать о признаках глагола и прилагательного у причастия!!!!

Гость: Гость:

Признаки прилагательного: 1)Изменяется по родам, числам, падежам. 2)В ед.ч.Согласуется с существительным в роде, числе и падеже в ед.ч. Во мн.ч. - в числе и падеже. 3) полная/краткая форма Признаки глагола: 1)возвратность/невозвратность 2)совершенный/несовершенный вид 3)время 4)действительные/страдательные