`2cos^2x +(2-sqrt(2))sinx+sqrt(2) - 2=0`
Алгебра
`2cos^2x +(2-sqrt(2))sinx+sqrt(2) - 2=0`
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2cos^2x +(2-√2)sinx+√2 - 2=0 2(1-2sin^2x)+(2-√2)sinx+√2 - 2=0 4sin^2x-(2-√2)sinx - √2=0 решайте это через дискреминант,как обычное квадратное уравнение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Угол при вершине,противолежащий основанию равнобедренного треугольника,равен 30 градусов. Площадь треугольника равна 81. Найти боковую сторону.
Математика
Поле, площадью 18 га вспахали за 3 дня. В первый день вспахали 35% всего поля, а во второй 40% оставшейся площади. Сколько гектаров вспахали в трет...