`2cos^2x +(2-sqrt(2))sinx+sqrt(2) - 2=0`

Алгебра
`2cos^2x +(2-sqrt(2))sinx+sqrt(2) - 2=0`
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2cos^2x +(2-√2)sinx+√2 - 2=0 2(1-2sin^2x)+(2-√2)sinx+√2 - 2=0 4sin^2x-(2-√2)sinx - √2=0 решайте это через дискреминант,как обычное квадратное уравнение
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