Допишите уравнения: 1) Cu(OH)2+H2SO4= 2)Al(OH)3+HNO3= 3)NaOH+H2SiO3= 4)KOH+H2S= 5)Ca(OH)2= при нагревании 6)Al(OH)3= при нагривании
Химия
Допишите уравнения: 1) Cu(OH)2+H2SO4= 2)Al(OH)3+HNO3= 3)NaOH+H2SiO3= 4)KOH+H2S= 5)Ca(OH)2= при нагревании 6)Al(OH)3= при нагривании
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Cu(OH)2 + H2SO4 = CuSO4 + 2H2O 2) Al(OH)3 + 3HNO3 = Al(NO3)3 + 3H2O 3) 2NaOH + H2SiO3 = Na2SiO3 + 2H2O 4) KOH + H2S = K2S + H2O 5) Ca(OH)2 = CaO + H2O 6) 2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O
Гость:
вот продолжение ваших уравнений 1) Cu(OH)2 + H2SO4 = CuSO4 + 2H2O 2) Al(OH)3 + 3HNO3 = Al(NO3)3 + 3H2O 3) 2NaOH + H2SiO3 = Na2SiO3 + 2H2O 4) KOH + H2S = K2S + H2O 5) Ca(OH)2 = CaO + H2O 6) 2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O
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