Адміністративне правопорушення.Приклад
Право
Адміністративне правопорушення.Приклад
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Административное правонарушение — противоправное, виновное действие или бездействие физического или юридического лица, за которое законодательством об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Пример: распитие алкогольных напитков ( карается штрафом )
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