Алеша посадил в 3 раза больше деревьев чем Саша а вместе они посадили 24 дерева Сколько деревьев посадил каждый
Математика
Алеша посадил в 3 раза больше деревьев чем Саша а вместе они посадили 24 дерева Сколько деревьев посадил каждый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24:4=6(деревьев) Саша. 2)6*3=18(деревьев)Лёша. Ответ: 6 деревьев Саша и 18 деревьев Лёша.
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