Алеша посадил в 3 раза больше деревьев чем Саша а вместе они посадили 24 дерева Сколько деревьев посадил каждый

Математика

Алеша посадил в 3 раза больше деревьев чем Саша а вместе они посадили 24 дерева Сколько деревьев посадил каждый

Автор: Гость