Я знаю решения но хочу чтобы вы их попробовали решить! 9520 : 8 = 1190 21000 : 210 = 5500 : 11 = 22000 : 20 = 6860 : 7 = 78400 : 56 = 228000 : 38 = 905000 : 50 = 844000 : 20 = 18000 : 450 =
Математика
Я знаю решения но хочу чтобы вы их попробовали решить! 9520 : 8 = 1190 21000 : 210 = 5500 : 11 = 22000 : 20 = 6860 : 7 = 78400 : 56 = 228000 : 38 = 905000 : 50 = 844000 : 20 = 18000 : 450 =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 9520:8=1190 2). 21000:210=100 3). 5500:11=500 4). 22000:20=1100 5). 6860:7=980 6). 78400:56=1400 7). 228000:38=6000 8). 905000:50=18100 9). 844000:20=42200 10).18000:450=400 Все!)
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