Я знаю решения но хочу чтобы вы их попробовали решить! 9520 : 8 = 1190 21000 : 210 = 5500 : 11 = 22000 : 20 = 6860 : 7 = 78400 : 56 = 228000 : 38 = 905000 : 50 = 844000 : 20 = 18000 : 450 =

Математика

Я знаю решения но хочу чтобы вы их попробовали решить! 9520 : 8 = 1190 21000 : 210 = 5500 : 11 = 22000 : 20 = 6860 : 7 = 78400 : 56 = 228000 : 38 = 905000 : 50 = 844000 : 20 = 18000 : 450 =

Автор: Гость