Помогите пожалуйста номер 6 не номер 7 Вот где диалог И там пропущено
Английский язык
Помогите пожалуйста номер 6 не номер 7 Вот где диалог И там пропущено
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется,это по тексту диалог,поэтому я просто переведу,хорошо? Майк: где книги Колин: .... Майк : где учитель Колин:... Майк: Где находится учительский стол Колин.... Майк: Где класс? колин:...
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