Бюджетные расходы государства направлены на 1) страхование коммерческих рисков 2) поддержку платного образования 3) развитие национального хозяйства и социальные нужды общества 4) обеспечение внешнеэкономической деятельности пр...

Обществознание
Бюджетные расходы государства направлены на 1) страхование коммерческих рисков 2) поддержку платного образования 3) развитие национального хозяйства и социальные нужды общества 4) обеспечение внешнеэкономической деятельности предприятий-монополистов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 ответ т.к. гос. Заботиься о народных нуждах, а хозяйство как раз туда входит.
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