Укажите причастные обороты: Одаренный чудесной сжатостью,соединенный с ясность??,русский язык довольствуется одним словом для передачи мысли,когда другому языку потребовалось бы для этого целые фразы

Русский язык
Укажите причастные обороты: Одаренный чудесной сжатостью,соединенный с ясность??,русский язык довольствуется одним словом для передачи мысли,когда другому языку потребовалось бы для этого целые фразы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одаренный чудесной сжатостью, соединенный с ясностью
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Тарас Бульба. Что такое члены?
Ответить
Математика
(5//6-3//8):3//4-(3//8+7//20):1 9//20 решение по действиям
Ответить
Другие предметы
Помогите составить таблицу !!!
Ответить
Английский язык
Пожалуйста помогите.заранее спасибр
Ответить
География
Составьте задачи про часовые пояса.
Ответить