Укажите причастные обороты: Одаренный чудесной сжатостью,соединенный с ясность??,русский язык довольствуется одним словом для передачи мысли,когда другому языку потребовалось бы для этого целые фразы

Русский язык

Укажите причастные обороты: Одаренный чудесной сжатостью,соединенный с ясность??,русский язык довольствуется одним словом для передачи мысли,когда другому языку потребовалось бы для этого целые фразы

Автор: Гость