Укажите причастные обороты: Одаренный чудесной сжатостью,соединенный с ясность??,русский язык довольствуется одним словом для передачи мысли,когда другому языку потребовалось бы для этого целые фразы
Русский язык
Укажите причастные обороты: Одаренный чудесной сжатостью,соединенный с ясность??,русский язык довольствуется одним словом для передачи мысли,когда другому языку потребовалось бы для этого целые фразы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одаренный чудесной сжатостью, соединенный с ясностью
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