Составьте задачи про часовые пояса.
География
Составьте задачи про часовые пояса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня в москве октябрь,а какой месяц на о Гамьбье ,если известно,что они противоположны?
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