Почему цветок считают репродуктивным органом растения

Биология
Почему цветок считают репродуктивным органом растения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому, что он выполняет много функций. Это как опыление, размножение, и ещё цветок привлекает пчёл.
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