При дыхании растения энергия освобождается?
Биология
При дыхании растения энергия освобождается?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растения, как все живые организмы, постоянно дышат. Для этого им необходим кислород. Он нужен и одноклеточным, и многоклеточным растениям. Кислород необходим для процессов жизнедеятельности клеток, тканей и органов растения. Дыхание — непременное условие жизни растений. Большинство растений получает кислород из воздуха через устьица и чечевички. Водные растения потребляют кислород, растворенный в воде, всей поверхностью тела. Некоторые растения, произрастающие на заболоченных местах, имеют особые дыхательные корни, с помощью которых они поглощают кислород из воздуха. Дыхание — сложный процесс, протекающий в клетках живого организма. В ходе этого процесса под действием кислорода происходит распад органических веществ на углекислый газ и воду. При этом выделяется энергия, которая используется растением для процессов жизнедеятельности. Основным органическим веществом, участвующим в дыхательном процессе, являются углеводы (сахара, особенно глюкоза). Интенсивность дыхания у растений зависит от количества углеводов, накопленных побегами на свету.
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