Подберите однокоренные слова с ъ Обозначьте корень и приставку ясный,единый,езда,есть
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Подберите однокоренные слова с ъ Обозначьте корень и приставку ясный,единый,езда,есть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ясный - разъ+ ясн +ить единый - объ+ един +ять езда - обЪ+ езд+ ить есть - съ + есть
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