Алёша за месяц провёл 23 тренировки.на каждой тренировке он по 19 раз отжимался от п??ла и делал по 24 приседания. сколько упражнений он выполнил за месяц ?

Математика
Алёша за месяц провёл 23 тренировки.на каждой тренировке он по 19 раз отжимался от п??ла и делал по 24 приседания. сколько упражнений он выполнил за месяц ?
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