Алёша за месяц провёл 23 тренировки.на каждой тренировке он по 19 раз отжимался от п??ла и делал по 24 приседания. сколько упражнений он выполнил за месяц ?

Математика

Алёша за месяц провёл 23 тренировки.на каждой тренировке он по 19 раз отжимался от п??ла и делал по 24 приседания. сколько упражнений он выполнил за месяц ?

Автор: Гость