Алфавит племени Мульти состоит из 8 букв. Каков информационный вес одной буквы этого алфавита?
Информатика
Алфавит племени Мульти состоит из 8 букв. Каков информационный вес одной буквы этого алфавита?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существует формула, которая связывает между собой количество возможных информационных сообщений N и количество информации I, которое несет полученное сообщение:N = 2 в степени I, следовательно8 = 2 в степени 3, следовательно 3 - количество информации которое несёт одна буква этого алфавита..
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