Расславить знаки препинания в ССП. Осуществите краткий синтаксический разбор ССП,постройте схему. 1) осенью ближе к ноябрю мы наконец то собрались пойти в горы манящие своим спокойствием и величием и как же не легко было нам ...

Гость: Гость:

1. Осенью, ближе к ноябрю, мы наконец-то собрались пойти в горы, манящие своим спокойствием и величием, и как же легко было нам отказаться от столько замечательного похода, такого чудесного отдыха. 2. Вечерняя прохлада и такое спокойствие кругом. (Нет знаков, так как это односоставные номинативные предложения.) 3. Три года назад они были невероятно дружны, и каждый был столь же невероятно счастлив. ("Три года назад" может рассматриваться как детерминант; тогда запятая не ставится.)