Алюминиевый лист массой 540 кг имеет толщину 5 мм. Определите площадь листа. Плотность алюминия 2,7 г/см³. Ответ, выраженный в м³.
Физика
Алюминиевый лист массой 540 кг имеет толщину 5 мм. Определите площадь листа. Плотность алюминия 2,7 г/см³. Ответ, выраженный в м³.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M = 540 кг V = m/ρ = 540 000 : 2,7 = 200 000 (см³) h = 5 мм ρ = 2,7 г/см³ V = Sh => S = V/h = 200 000 : 0,5 = 400 000 (см²) = ----------------- = 40 (м²) S - ? Ответ: 40 м²
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