AM — медиана треугольника ABC. Найдите величину угла ACB (в градусах) треугольника, ес??и MAB=60∘,AMC=120∘.
Алгебра
AM — медиана треугольника ABC. Найдите величину угла ACB (в градусах) треугольника, ес??и MAB=60∘,AMC=120∘.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значит угол АМВ=180-120=60° а угол АСВ=180-(60+60)=0,оно не получается
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