Aмритсарская бойня какие последствия она имела ?

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АМРИТСАРСКАЯ БОЙНЯрасстрел митинга, созванного в г. Амритсаре (Индия) 13 апр. 1919 в знак протеста против террористич.политики англ. колонизаторов. 10 апр. 1919, стремясь пресечь развивающееся с 1918 нац.-освободит.движение, к-рое приняло особенно острые формы в пров. Пенджаб, англ. власти выслали без суда из г.Амритсара двух видных обществ. деятелей - Д-ра Китчлу и д-ра Сатьяпала. 13 апр., в день религ. праздника,на пл. Джалианвала-Багх состоялся массовый митинг протеста, на к-ром собрались жители Амритсара, атакже ближайших городов и деревень. Солдаты под команд. ген. Даера, вызванные накануне в город,загородили выход с площади и открыли огонь по безоружной толпе. Около тысячи человек было убито ипримерно вдвое больше ранено. А. б. вызвала усиление антиимпериалистич. движения в Пенджабе и вовсей Индии.