Анализ сказки "Маленький принц"

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Удивительно трогательным и одновременно глубоко философским является произведение Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Его творение является плодом многочисленных идей автора относительно мира и человечества в целом, представленное в обобщенном виде.«Маленький принц» по жанровой принадлежности представляет собой сказку-притчу, где в аллегоричных образах раскрываются основные проблемы человечества: духовная слепота, черствость, невозможность открыть свое сердце миру и близким. К жанру сказки его можно отнести также основываясь на таких аспектах, как изображение фантастических событий, произошедших с главным героем, наличие сказочных персонажей (Роза, Лис, Змея) и универсальность, масштабность заложенных в данное произведение идей.Сюжет сказки основывается на рассказе-воспоминании летчика, когда-то мечтавшего быть художником, но похоронившего свою мечту под воздействием «взрослого» окружения. Потерпев крушение в пустыне, летчик неожиданно встречает ребенка - Маленького принца, прилетевшего с другой планеты. В дальнейшем рассказывается о жизни принца на своей крохотной планете, его встреча с дивным, но капризным цветком Розой, и его путешествия по соседним планетам-астероидам, населенным различными взрослыми, олицетворяющими всевозможные пороки человечества, такие как тщеславие, пьянство, черствость. Автор умышленно не создает фантастичных монстров, так как эти персонажи сами по себе являются чудовищами с точки зрения человечности.Последней в маршруте путешествий и самой жизни Маленького принца становится планета Земля, где Маленький принц находит настоящего друга в лице Лиса, который и открывает главные истины главному герою: «Мы в ответе за тех, кого приручили» и «Любить — это не значит смотреть друг на друга, это значит смотреть в одном направлении». Именно эти слова являются идейным замыслом автора, поднявшего в своем произведении такие важные темы, как сущность человеческого бытия, чистота и нравственность души, понимание прекрасного, красоты и любви.Экзюпери посредством детского восприятия, которым наделен Маленький принц, подводит читателя к мысли, что именно в детской чистоте помыслов и прямоте суждений заложена великая мудрость, данная человеку: мы должны научиться заботиться о тех, кто рядом, жить в гармонии и слушать свое сердце, тем самым расширяя границы своей души.