Анализ стиха Державина "Признание" и объясните как он делается
Литература
Анализ стиха Державина "Признание" и объясните как он делается
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План анализа стихотворения: 1 . Определить содержание лирического произведения - переживание, чувства. 2.О пределить предмет описания и его связь с поэтической идеей (прямая или косвенная) 3. Обратить внимание на использование изобразительных средств автором 4. Определить ритмику 5. О пределить интонацию прочтения стиха
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