Анализ стиха Державина "Признание" и объясните как он делается

Литература
Анализ стиха Державина "Признание" и объясните как он делается
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Гость:
План анализа стихотворения:  1 . Определить  содержание лирического произведения - переживание, чувства. 2.О пределить предмет описания и его связь с поэтической идеей (прямая или  косвенная) 3. Обратить внимание на  использование изобразительных средств автором 4. Определить ритмику  5. О пределить интонацию прочтения стиха 
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