Анализ стиха Державина "Признание" и объясните как он делается

Гость: Гость:

План анализа стихотворения: 1 . Определить содержание лирического произведения - переживание, чувства. 2.О пределить предмет описания и его связь с поэтической идеей (прямая или косвенная) 3. Обратить внимание на использование изобразительных средств автором 4. Определить ритмику 5. О пределить интонацию прочтения стиха