Анализ стихотворение весенние воды Ф.И.Тютчев помагите сделать
Литература
Анализ стихотворение весенние воды Ф.И.Тютчев помагите сделать
Ответ(ы):
Гость:
Его стихотворение можно отнести к пейзажной лирики. это стихотворение описывается о ранней весне ,пробуждение природы от зимнего сна .читая это стихотворение ощущается весенняя атмосфера. В стихотворении Ф.Тютчева зима и весна олицетворены. «Зима недаром злится», Зима – «ведьма злая», бесится, злится, хлопочет, ворчит на Весну, бросает в неё снег. Весна – «прекрасное дитя», в окно стучится, гонит Зиму со двора и хохочет ей в глаза. В стихотворении смена времён года осмыслена в соответствии с народно-поэтическими представлениями как борьба двух врагов.
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