Анализ текста Луч света падает на спелую вишню. Он отражается по законам оптики и попадает в глаз человека. Энергия и частота колебаний световых волн зависят от физико-химического строения предмета. Поэтому отраженные волны, м...

Обществознание

Анализ текста Луч света падает на спелую вишню. Он отражается по законам оптики и попадает в глаз человека. Энергия и частота колебаний световых волн зависят от физико-химического строения предмета. Поэтому отраженные волны, можно сказать, несут информацию о форме, величине предмета. Свет, попадая в наш глаз, претерпевает ряд серьезных преобразований. Они, в свою очередь, порождают определенные биоэлектрические импульсы, идущие по зрительному нерву в мозг. В зрительном центре мозга происходят соответствующие физико-химические изменения клеток, которые воспринимаются нами как цвет, форма или размер видимого объекта. При этом между зрительным образом на сетчатке глаза и его восприятием в мозгу нет точного совпадения. Это происходит потому, что мозг на основании ранее накопленных знаний, полученного опыта корректирует чувственное восприятие. Известно, что одни и те же предметы воспринимаются по-разному людьми с неодинаковым личным социокультурным и производственным опытом. Так, экспериментально доказано, что верхолазы и обычные пешеходы, находясь на большой высоте, по-разному определяют размеры находящихся внизу предметов. Маленькие дети учатся определять расстояние до предмета, его размеры, расположение и форму на опыте, в практической деятельности. В результате такой деятельности координируются зрительные, звуковые восприятия в мозгу. В системе памяти как бы откладываются, записываются определенные стандарты и правила, корректирующие наше восприятие. Они меняются исторически в зависимости от социального и культурного опыта, личной практики. Вопросы и задания к тексту - О каком виде и форме познавательной деятельности идет речь в этом отрывке? - Что мы узнаем о предмете в процессе этой познавательной деятельности? - Благодаря чему, глядя на предмет, мы можем получить достоверную информацию о его свойствах? - Чем вызваны различия в восприятии одного и того же предмета разными людьми?

Автор: Гость