Только прошу,можно оочень коротко? Когда возникла золотая орда? В чем проявилас?? зависимость русских земель от золотой орды? какое влияние оказывала борьба между русскими князьями на степень господства орды над русскими зем...

Гость: Гость:

1)С 1224 по 1266 год находилось в составе Монгольской империи. 2) Русские земли платили дань - ясак. Платили ценностями (драгметаллами и пушниной) и рабами. Кроме тогго, хан назначал своих посланников своими представителями в русских землях, которые осуществляли там деятельность от его имени. Им давала специальная грамота с полномочиями - ярлык 3)Б орьба между русскими князьями оказывала очень большое влияние на степень господства орды над русскими землями, потому что Русь была раздробленна а русские князья из-за борьбы между собой отказывались объединиться и дать отпор орде 4) Курултай- всемонгольский съезд для решения определённых вопросов. Баскаки- ханские наместники на завоёванных землях Ярлык- право обладателя быть князем "старейшим",которого должны беспрекословно слушаться на Руси.