Только прошу,можно оочень коротко? Когда возникла золотая орда? В чем проявилас?? зависимость русских земель от золотой орды? какое влияние оказывала борьба между русскими князьями на степень господства орды над русскими зем...
История
Только прошу,можно оочень коротко? Когда возникла золотая орда? В чем проявилас?? зависимость русских земель от золотой орды? какое влияние оказывала борьба между русскими князьями на степень господства орды над русскими землями? объяснить следующие термины:курултай,ярлык,баскаки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)С 1224 по 1266 год находилось в составе Монгольской империи. 2) Русские земли платили дань - ясак. Платили ценностями (драгметаллами и пушниной) и рабами. Кроме тогго, хан назначал своих посланников своими представителями в русских землях, которые осуществляли там деятельность от его имени. Им давала специальная грамота с полномочиями - ярлык 3)Б орьба между русскими князьями оказывала очень большое влияние на степень господства орды над русскими землями, потому что Русь была раздробленна а русские князья из-за борьбы между собой отказывались объединиться и дать отпор орде 4) Курултай- всемонгольский съезд для решения определённых вопросов. Баскаки- ханские наместники на завоёванных землях Ярлык- право обладателя быть князем "старейшим",которого должны беспрекословно слушаться на Руси.
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