Напишите пожалуйста сочинение по географии " охранять природу значит охранять ро??ину" Согласны ли вы с этим выражением? Или нет? Почему?
География
Напишите пожалуйста сочинение по географии " охранять природу значит охранять ро??ину" Согласны ли вы с этим выражением? Или нет? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну я тебе скажу смысл( типо плана), а ты уже по нему составишь, а то учитель поймет. Тебе нужно написать, что природа- наша жизнь, родина, земля, крыша над головой ОНА НАШЕ ВСЕ!!! Охраняя наши Русские леса, нашу великолепную природу, мы сохраняем родину, мы сохраняем жизнь....
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